OYUNCAK SİLAHLA OYNARKEN KARŞISINDA SOYGUNCULARI GÖRÜNCE...

- Sultangazi'de silahlı soygun kamerada

- Oyuncak silahla oynarken karşısında pompalı silahlı soyguncuları gören market çalışana ne yapacağını şaşırdı.

- Market çalışanı oyuncak silahı masa üstüne bırakır bırakmaz soygunculardan biri iş yerinin içinde ateş açtı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir markete giren maskeli soyguncular, pompalı tüfekle müşterileri ve market çalışanını etkisiz hale getirerek, kasadaki paraları aldı. Soygun anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

NAMAZ KILMAK İÇİN CAMİYE GİTTİ, DÖNDÜĞÜNDE ŞOK YAŞADI

Sultangazi'de biri pompalı tüfekli yüzleri maskeli 3 kişi, dün saat 20.00 sıralarında işyeri sahibinin yatsı namazını kılmak için camiye gittiği sırada markete geldi. Tam o sırada market çalışanı 17 yaşındaki A.T. oyuncak silahla oynuyordu. Karşısında pompalı tüfekli maskeli soyguncuyu gören genç elindeki oyuncak silahı korkuyla tezgaha bırakır bırakmaz soygunculardan biri havaya ateş etti. A.T ve içerideki müşterileri diz çöktürüp etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki 300 lirayı aldı. Yaklaşık 1 dakika iş yerinde kaldıktan sonra dışarı çıkan gaspçılar, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Market çırağı A.T. ve müşteriler ise şoku atlattıktan sonra, polise haber verdi. Gasp olayının yaşandığı markete çok sayıda polis sevk edildi. Yatsı namazını kılmak için marketin karşısında bulunan camiden çıkan ve yaşananlardan habersiz olan işyeri sahibi ise şok yaşadı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çıraktan ve müşterilerden bilgi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de markette inceleme yaptı. Polis, kaçan zanlıları arıyor.