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Oyuncak ve kitap satıp kazandıkları 140 TL'yi LÖSEV'e bağışladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Nehir Ertuğrul (8) ile 4'üncü sınıf öğrencisi Toprak Şahin (9), oyuncaklarını ve kitaplarını satıp, elde ettikleri 140 TL'yi, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışladı.

Oyuncak ve kitap satıp kazandıkları 140 TL'yi LÖSEV'e bağışladılar

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Nehir Ertuğrul (8) ile 4'üncü sınıf öğrencisi Toprak Şahin (9), oyuncaklarını ve kitaplarını satıp, elde ettikleri 140 TL'yi, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışladı.
Biga ilçesi Tevfik Emin Başarır İlkokulunda okuyan Zeynep Nehir Ertuğrul ile Toprak Şahin, yaz boyunca eski oyuncaklarını ve kitaplarını sattı. İki öğrenci, elde ettikleri 140 TL'yi LÖSEV'e bağışladı. LÖSEV yönetimi de Zeynep ve Toprak'a, anlamlı davranışları için 14 rozet hediye etti. Okul Müdürü Bayram Ali Dur da örnek davranışlarından dolayı Zeynep Nehir Ertuğrul ile Toprak Şahin'i kutlayarak, "Bu güzel davranış için onların minik ve güzel kalpli davranışları için öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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