Oyuncak yılanla pazarda gezen adam böyle görüntülendi

Tayland'ın Kanchanaburi şehrinde bir pazarda kaydedilen görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu. Oyuncak yılanı ile birlikte pazar yerinde yürüyen yaşlı adam, pazarda bulunan vatandaşları korkutuyor. Bu işi eğlence için yaptığını belirten adamın renkli görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

