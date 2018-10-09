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Oyuncak yılanla pazarda gezen adam böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Oyuncak yılanla pazara girip milletin aklını alan yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Tayland'ın Kanchanaburi şehrinde bir pazarda kaydedilen görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu. Oyuncak yılanı ile birlikte pazar yerinde yürüyen yaşlı adam, pazarda bulunan vatandaşları korkutuyor. Bu işi eğlence için yaptığını belirten adamın renkli görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND yılan Pazar

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