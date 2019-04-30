Oyuncakları PTT taşıyacak çocukların yüzü gülecek

MUSA ÖZTÜRK - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve eski, bozuk, kullanılmayan oyuncakları tamir edip temizledikten sonra yenilenmiş halleriyle kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran anne oğula, hem alacakları hem de teslim edecekleri gönderiler için PTT Kargo tarafından yüzde 80'e varan indirim başlatıldı.

Muammer Kavazoğlu, "Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, yurdun birçok yerinden kargoyla gönderilen eski, kullanılmayan ve bozulan oyuncaklar yeniliyor, annesi Şükriye Kavazoğlu bunları yıkayıp temizledikten sonra da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bazı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının "örnek proje" olarak ödüle layık gördüğü iyilik hareketinde, şimdiye kadar 4 bin 500 oyuncak tamir edilip temizlenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane, okul, yetimhane, cezaevi, rehabilitasyon merkezi ve derneklere gönderildi.

Projeye bir destek de PTT Kargo'dan geldi. PTT Bursa Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay, Genel Müdürlük Pazarlama Dairesi Şube Müdürü Burcu Öncin, Bursa Pazarlama ve Satış Müdürü Serdal Özüsağlam ve Orhangazi Merkez Müdürü Orhan Özer, anne oğulu ziyaret etti.