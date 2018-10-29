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Oyuncakları satıp, sokak hayvanlarına mama aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, her ayın son pazar günü kurulan bitpazarında, sokak hayvanlarına mama almak için stant açıp, kıyafetlerini ve oyuncaklarını satışa çıkaran küçük hayvanseverlerin örnek davranışı takdir topladı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, her ayın son pazar günü kurulan bitpazarında, sokak hayvanlarına mama almak için stant açıp, kıyafetlerini ve oyuncaklarını satışa çıkaran küçük hayvanseverlerin örnek davranışı takdir topladı. Datça Belediyesi'ne ait kapalı pazar yerinde kurulan bitpazarında, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğretmenleriyle birlikte sabah saatlerinden akşama kadar standın başından ayrılmayan öğrenciler, deneyimli pazarcıları aratmadı. Kazım Yılmaz İlkokulu 3-E sınıfında eğitim gören 27 öğrenci, öğretmenleri Seçil Bulut ile birlikte tezgahlarına gelen her müşteriyle tek tek ilgilendi. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri hikaye kitapları ve romanlar ile kendilerine küçük gelen yeni kıyafet ve oyuncaklarını 1- 10 TL liradan satıp, sokak hayvanları için gelir elde etti. Proje sorumlusu ve sınıf öğretmeni Seçil Bulut, çocuklara küçük yaşta toplum hizmeti alışkanlığı kazandırmanın önemli olduğunu belirterek, "Amacımız, çocukların kendilerinden bir şeyler katarak, topluma yararlı olabileceklerini göstermek. Çocuklar, burada bir başka canlının yararı için kendi eşyalarından ayrılırken, pazar yerinde halk ile diyalog içine girip, kendilerine olan öz güvenlerini artırıyorlar" diye konuştu. Nefes Canbey (8) ise evlerindeki fazla eşyaları sokak hayvanları yararına sattıklarını anlatırken, "Kazanacağımız para ile dışarıdaki kedilere, köpeklere, sokak hayvanlarına mama alacağız" dedi. Can Bartu Günday (8) da peluş oyuncaklarını sattığını söyledi.

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