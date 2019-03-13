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Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir okulda oluşturulan "Oyuncak Kumbarası" ile hiç oyuncağı olmayan çocuklar için oyuncak toplanmaya başlandı.Koç ilkokulu tarafından eTwinning projesi kapsamında "Haydi Sende Oyna" adıyla çalışma başlatıldı.

Elazığ’da bir okulda oluşturulan "Oyuncak Kumbarası" ile hiç oyuncağı olmayan çocuklar için oyuncak toplanmaya başlandı.
Koç ilkokulu tarafından eTwinning projesi kapsamında "Haydi Sende Oyna" adıyla çalışma başlatıldı. Öğretmen ve velilerin desteği ile kurulan "Oyuncak Kumbarası" için öğrenciler hem evlerinden oyuncak getirdi, hem de çevrelerindeki arkadaşlarından oyuncak topladı. Toplanan oyuncakları çocuklar, hiç oyuncakları olmayan çocuklara ulaştırılması için kumbaraya bıraktı. 23 Nisan’a kadar sürecek olan proje kapsamında toplanan oyuncakların, oyuncakları olmayan çocuklara gönderileceği öğrenildi.
Koç ilkokulu olarak eTwinning projesine dahil olduklarını belirten öğretmenlerden Pınar Kızgın, “Türkiye’de 350 okulun dahil olduğu bir sosyal sorumluluk projesindeyiz. Amacımız çocuklarımızda farkındalık ve paylaşma duygusunu artırmak. Çocuklar hazırladığımız oyuncak kutusunun içerisinde ellerinde bulunan oynamadıkları yada yeni aldığı oyuncakları getirip atacaklar. Bizde bunu diğer ihtiyacı olan öğrencilere ulaştıracağız. Böylelikle onlar paylaşmış olacak. Hiç oyuncağı olmayan çocuklarında oyuncağı olacak” dedi.
Sosyal sorumluluğu öğretmek adına öğrencilerden oyuncaklarını istediklerini ifade eden öğretmenlerden Sibel Üstündağ, “Bunu yaparken velilerimizden ve sınıf annelerimizden de yardım aldık. Pano hazırlayarak birde oyuncak kumbarası oluşturduk. İçerisine oyuncaklarımızı atacağız. Hiç oyuncağı olmayan öğrencilerimize ulaştıracağız. Sınıflara duyurularda bulunarak diğer arkadaşlardan da yardım istedik. Topladığımız bu oyuncakları öncelikle Elazığ’da hiç oyuncağı olmayan öğrencilere ulaştıracağız. Bir kısmını ise Türkiye genelinde hiç oyuncağı olmayan çocuklara göndereceğiz" diye konuştu.
Oyuncakları toplama amaçlarının oyuncakları olmayan çocuklara göndermek olduğunu dile getiren öğrencilerden Aysima Koç, etkinliğe katılmasıyla kendini çok iyi hissettiğini aktardı.

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"

Oyuncaksız çocuklar için "Oyuncak Kumbarası"
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