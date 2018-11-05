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Oyuncu Ahmet Kural ifade için adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdığı oyuncu Ahmet Kural, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliyenin C blokundaki avukat girişinden içeri alınan Kural, avukatı ve yanlarındaki 2 kişiyle soruşturma savcısının bulunduğu 6. kata çıktı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuş ve Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.

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ahmet kural sıla

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