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OYUNCU ALİ ERKAZAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Ünlü oyuncu Ali Erkazan, meslektaşı Hakan Meriçliler'e katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Ünlü oyuncu Ali Erkazan, meslektaşı Hakan Meriçliler'e katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 yıla kadar hapsi istenen Erkazan hakaret kastının olmadığını belirtti.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ali Erkazan ve avukatı hazır bulundu. Sanık Erkazan savunmasında, "Benim yayınlarda müştekiye yönelik olarak bu sözleri söylediğim gerçektir. Ancak ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Beni kamuoyu tanır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim. Bazı katıldığım programlarda genel amaçlı olarak bu yorumları yaptım"dedi. Sanık avukatı da ifadelerin eleştiri olduğunu, söylemlerden yalancı sözünün Yargıtay kararları ile suç oluşturmadığının sabit olduğunu kaydederek, "Dolasıyla atılı hakaret suçu oluşmamıştır. Bildireceğimiz tanıkların dinlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Erkazan'ın programda sarf ettiği sözlerin müşteki Hakan Meriçliler'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren şeref onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtiliyor. Hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede şüpheli Erkazan'ın "Hakaret" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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