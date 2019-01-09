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OYUNCU ALİ ERKAZAN'IN "HAKARET" DAVASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Ali Erkazan, meslektaşı Hakan Meriçliler'e katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, şikayetçi Hakan Meriçliler dinlendi. Oyuncu Meriçliler, Ali Erkazan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.   HAKAN MERİÇLİLER: SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM Bakırköy 20.

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)
Oyuncu Ali Erkazan, meslektaşı Hakan Meriçliler'e katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada,
şikayetçi Hakan Meriçliler dinlendi. Oyuncu Meriçliler, Ali Erkazan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

HAKAN MERİÇLİLER: SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM
Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Erkazan katılmazken, şikayetçi Hakan Meriçliler hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Hakan Meriçliler, "Sanık benim hakkımda basın yoluyla değişik zamanlarda hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederim " dedi. Meriçliler'in avukatı da "Sanık birden çok televizyonda, canlı yayında müvekkile yönelik alenen hakaret ve tehdit suçlarını işlemiştir. İlgili hükümler çerçevesinde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu. Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.
Davanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Meriçliler, adaletin tecelli edeceğine inandığını söyledi.

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Erkazan’ın programda sarf ettiği sözlerin müşteki Hakan Meriçliler'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren şeref onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtiliyor. Hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede şüpheli Erkazan'ın "Hakaret" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Sanık Ali Erkazan Eylül ayında yaptığı savunmasında şunları söylemişti: "Benim yayınlarda müştekiye yönelik olarak bu sözleri söylediğim gerçektir. Ancak ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Beni kamuoyu tanır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim. Bazı katıldığım programlarda genel amaçlı olarak bu yorumları yaptım."

Görüntü dökümü:
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-Meriçliler'in görüntüsü

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