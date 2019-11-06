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Oyuncu Alper Saldıran ile oyuncu eşi Pelin Tuncegil boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

OYUNCU  Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) OYUNCU Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 11. Aile Mahkmesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Tuncegil'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, 'Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?' Diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldım. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.

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