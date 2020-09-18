Oyuncu Aslı Omağ'ın zor anları! Turist korkup suya atladı

Aslı Omağ, 31 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası denizcilik sektöründe sigortacılık yapan Mahmut Faris Omağ (d. 1942-ö.2015) idi. Annesi reklamcıydı. Annesi ile babası boşandı. 1977 yılında ilkokula İngiltere’de Hounslow’da Alexandra Primary School’da başladı, 1980 yılında Kew College Richmond İlkokulu’ndan mezun oldu. 1980 yılında Türkiye’ye geldi. Nişantaşı Kız Lisesinde okuyup mezun oldu. 1984 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Opera ve Sahne Sanatları Bölümü’ne, özel yetenekle girdi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Akademisi Sahne Sanatları Opera Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Newport Üniversitesi Davranış Bilimlerinde yaptı. 1994 yılında mezuniyet resitalini İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Korrepetitörü Elisabetta di Stefano ile İtalyan Kültür Merkezi’nde verdi.

Turistin, çekimin ortasına dalması tüm ekibi şaşırttı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Aslı Omağ, kendisini kurtarmaya çalışan kişiyle fotoğraf çektirdi.

Oyuncu Aslı Omağ, başrolünde yer aldığı bir dizinin çekimleri esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Rol gereği Muğla'nın Azma nehrindeki boğulma sahneleri çekilirken, Omağ'ın gerçekten tehlikede olduğunu zanneden yabancı bir turist, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.

Aslı Omağ, müziğe İngiltere’de kilise ve okul korusuyla başlayıp İstanbul’da okul korosu ve konservatuvarla devam etti. Oyunculuğa ise yine İngiltere’de 1978 yılında ilkokulu okurken “Çikolata Fabrikası” adlı oyunda oynayarak başladı.

1985 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na ses teknisyeni olarak işe girdi. Aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Keşanlı Ali Destanı adlı oyunda efektör olarak kariyerine başlayan Aslı Omağ, daha 16 yaşındayken Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği Figaro'nun Düğünü ile profesyonel sahne kariyerine adım attı. Takip eden yıllarda 1988 yılında 'Kuşlar' müzikalinde başrol ve ardından 'Evita' müzikalinde yardımcı başrolleri üstlendi.

1987 yılında ilk kez İran'da seslendirilen ve Esin Afşar ile birlikte Viyana Devlet Senfoni Orkestrası ile İranlı Samin Baghtcheban’a ait Yağmur Kuşağı adlı senfonik eserini Türkçe ve Farsça seslendirdi.

1986 yılında Engin Alkan, Volkan Severcan, Ali Otyam, Bennu Yıldırımlar, Gürdal Tosun, Erkan Can gibi oyuncularla birlikte “Tiyatro Odası” gurubunda yer aldı. Birçok oyunda oyuncu, reji asistanı ya da efektör olarak görev aldı.