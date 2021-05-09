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Oyuncu Aslı Samat yasaklarda hayvanları unutmadı!

09.05.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hercai dizisinin Melike’si Aslı Samat, pandemi döneminde sokaklarda tek başına kalan hayvanları unutmadı. Maçka parkında köpeklerin yanı sıra kargaları da besleyerek, hayvan sevgisini dile getiren Samat, bu zor günlerde sokaktaki dostlarımızı hatırlatarak çağrıda bulundu.

Daha önce hayvanlarla ilgili verdiği röportajda, "Ben sürü lideri ve oyun arkadaşıyım" diyen Samat, Sid ve Şeftali isminde iki köpeğe sahip. Sosyal medyada da sıklıkla paylaşımlar yapan ünlü oyuncunun sokak hayvanlarına da ilgisi bir hayli yüksek.

Başarılı oyuncu Aslı Samat, oyunculuğunun yanında hayvan sevgisiyle de gündeme gelen bir isim. Sosyal medyada sık sık hayvan dostlarımıza yer veren Samat, tüm dünyayı sarsan salgın halen devam ederken, dışardaki dostlarımızın ihtiyaçlarına da dikkat çekti.
Tam kapanma döneminde Maçka Parkı’nda köpeklerin yanında kargaları da beslediği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Samat, sokak hayvanlarının ihtiyaçları için çağrıda bulundu.
Annesiyle beraber düzenli olarak mama desteği veren Samat, küçük yaşlardan beri hayvanlarla beraber büyümüş biri.
Bu sebeple hayvanlara olan hassasiyeti de oldukça yüksek.

Aslı Samat kimdir?

Aslı Samat kimdir?
Aslı Samat, 24 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, 1.65 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Samat'ın rol aldığı diziler ve filmler

Aslı Samat'ın rol aldığı diziler ve filmler
2019 – Hercai (Melike) (TV Dizisi), 2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi), 2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi), 2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)
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Anahtar Kelimeler:
atv Hercai dizisi
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