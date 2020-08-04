MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti

Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncunun babası, dün öğle namazında son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Aslıhan Güner'in babası yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran TV100'den Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi. Başarılı oyuncunun babası dün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.Güner'in babasının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kamera karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçti. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdıSurvivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı
Hilal Altınbilek ile yakalanınca gündem olduHilal Altınbilek ile yakalanınca gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Marmara Denizi'nde panik anları! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı

Marmara Denizi'nde panik anları! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

Phoebe Price'tan spor pozları

Yine yapacağını yaptı!

Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.