Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi

Ünel, kanser tedavisi görüyordu.Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel, Perşembe günü Berlin'de yaşamını yitirdi. Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Shermin Langhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Ünel'in yaşamını yitirdiğini teyit ederek "Birol Ünel, Perşembe günü öğleden sonra Berlin'deki bir hastanede hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Kanser tedavisi gören Ünel, 59 yaşındaydı.

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki Cahit Tomruk rolüyle uluslarası üne kavuşan Birol Ünel, bu filmdeki oyunculuğu ile 2004 yılında En İyi Aktör dalında Alman Film Ödülü'ne layık görülmüştü. 2004 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan "Duvara Karşı" çok sayıda ödül almıştı. Fatih Akın imzalı "Soul Kitchen" filminde de oynayan Ünel, çok sayıda film ve dizi projesinde yer almıştı.

18 Ağustos 1961 tarihinde Silifke'de dünyaya gelen ve 7 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden Ünel, Hannover Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu'nda öğrenim görmüştü.