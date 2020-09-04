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Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi

04.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki oyunculuğu ile ün kazanan Birol Ünel, Berlin'de yaşamını yitirdi.

Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi

Ünel, kanser tedavisi görüyordu.Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel, Perşembe günü Berlin'de yaşamını yitirdi. Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Shermin Langhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Ünel'in yaşamını yitirdiğini teyit ederek "Birol Ünel, Perşembe günü öğleden sonra Berlin'deki bir hastanede hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Kanser tedavisi gören Ünel, 59 yaşındaydı.

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki Cahit Tomruk rolüyle uluslarası üne kavuşan Birol Ünel, bu filmdeki oyunculuğu ile 2004 yılında En İyi Aktör dalında Alman Film Ödülü'ne layık görülmüştü. 2004 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan "Duvara Karşı" çok sayıda ödül almıştı. Fatih Akın imzalı "Soul Kitchen" filminde de oynayan Ünel, çok sayıda film ve dizi projesinde yer almıştı.

18 Ağustos 1961 tarihinde Silifke'de dünyaya gelen ve 7 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden Ünel, Hannover Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu'nda öğrenim görmüştü.

Fatih Akın: Işıklar içinde uyu!

Birol Ünel'in ölümü üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi üzüntülerini dile getirdi. Birol Ünel'in ölümünü üzüntüyle karşılan yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinde beni her zaman etkileyen bir ışık vardı. Işıklar içinde yat!" ifadesini kullandı.

Alman Film Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Ne yazık ki size Birol Ünel'in öldüğünü bildirmek zorundayız. Alman Film Ödüllerinin 70'inci yılını En İyi Aktör ödülü kazandığı başyapıt Duvara Karşı ile kutlayacağız. Huzur içinde uyu, sevgili Birol!" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Oyuncular Sendikası da "Meslektaşımız Birol Ünel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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