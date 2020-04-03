Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan son olarak Çocuk dizisinde rol alan genç oyuncu Cansın Çekili, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavisüre yakalandığını duyurdu.

Çekili mesajında "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var" ifadelerini kullandı.

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi’dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan güzel isim ayrıca Diyalog Anlatım İletişim’de de Oyunculuk Eğitimi almıştır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.

Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü almıştır.

