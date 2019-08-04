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Oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici'nin sevenleri, vefatının ardından Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Dün vefat eden oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

Sevenleri ve sanatçı dostları, Sezici'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bir araya gelerek hatıralarını paylaştı.

Törende konuşan oyuncu Menderes Samancılar, çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu söyleyerek, "Kırk yıla yakın dostluk yaptık. Onlarca filmde ve dizide çalıştık. Gıpta edilecek derecede iyi bir aktördü. Onunla göz göze bakmak, aynı sahneyi paylaşmak çok muhteşem bir şeydi." dedi.

Oyuncu Talat Bulut da en çok onunla güldüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Tiyatro sahnesinde o kadar çok gülerdik ki para cezası koymuşlardı. Ay sonu maaşımızı almaya gittiğimizde borçlu çıkardık. Vapurdan martılara simit atmayı ilk onunla paylaşmıştım. Bizim samimiyetimiz geldiğimiz topraklardan kaynaklanıyor. Her insana merhaba der, bizden biri gibi bakardık. 41 yıl boyunca adamlığı anlattı bana."

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de başsağlığı dileyerek, "Cengiz Ağabey Adanamızın o bereketli topraklarında yeşermiş ve bizim sinemamıza hakikaten renk vermiş biriydi. Yaptıklarıyla, başarılarıyla, Türkiye'de o koca koca prodüksiyonlara, yabancı filmlere karşı direnişiyle hep bizim sinemamıza can ve kan verdi." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sezici'yi çok sevdiğini ve onun törende bulunan herkesin hayatına dokunmuş bir insan olduğunu dile getirdi.

Menajeri Tümay Özokur ise 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için şöyle konuştu:

"Daha üç gün falan oluyor, yeni bir diziye başlamak için heyecanlı bir sürece girecektik. İki gün önce 'Ben öyle internet falan anlamam, senaryoyu elden verin.' demişti. Başımızın üzerinde taşımamız gereken çok büyük bir geçmiş var. Onları gömmeden önce değerlerini bilelim."

Törenin ardından sevenleri tarafından cenaze aracına taşınarak Adana'ya gönderilen Cengiz Sezici'nin naaşı, yarın ikindi vakti Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

Adana'da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan Cengiz Sezici, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kış Çiçeği" filmlerinin yanı sıra "Ayşecik" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerde rol almıştı.

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