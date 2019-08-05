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Oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici memleketi Adana'da toprağa verildi - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Cengiz Sezici sadece Türk tiyatrosuna değil, Türk sinemasına da yeni bir soluk getiren, Anadolu'nun kütürünü taşıyan çok değerli bir büyüğümüzdü. Ne kadar üzülsek az"

Önceki gün İstanbul'da vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın sadece tarım, ticaret, sanayi değil, aynı zamanda çok zengin bir sanat ve edebiyat kültürüne sahip bir şehir olduğunu belirtti.

Kurt, "Cengiz Sezici sadece Türk tiyatrosuna değil, Türk sinemasına da yeni bir soluk getiren, Anadolu'nun kültürünü taşıyan çok değerli bir büyüğümüzdü. Ne kadar üzülsek az." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu anlarda insanların boğazlarının düğümlendiğini belirtti.

Sezici'nin çok takdir edilesi bir insan olduğunu ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Cengiz Ağabey çok sanatçı yetiştirdi. Adana olarak Türkiye'ye mal olmuş güzel bir sanatçı, yüzü daha çok halkına dönük bir sanatçı yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Acısı büyük. Seyhan Belediyesi'ndeyken etkinliklerimizin tamamına çağırdık, bize zenginlik katardı. Çok mutlu olurduk onu gördüğümüzde. Şimdi onu uğurluyoruz. Bu kadar güzellikle anılan bir adamla anca iftihar edilir. Biz ağlayarak değil, alkışlarla onu göndermeliyiz."

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkanı ve sinema oyuncusu Menderes Samancılar da Sezici ile en çok çalışan sanatçılardan biri olduğunu belirtti.

Samancılar, "Cengiz'i nasıl anlat deseler onun içinde her şey var. O usta bir aktör olduğu kadar asil bir Adanalıydı, gerçekten asil bir Adanalıydı." dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Adana'nın bereketli topraklarıyla insan bedenini doyururken böylesine yetiştirdiği sanatçılarla insanların ruhunu da doyurduğunu belirtti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de bereketli Adana topraklarının Cengiz Sezici gibi birçok sanatçı yetiştirdiğini belirterek, sanatçıların eserleriyle ve bu ülkeye katmış oldukları anılarıyla her zaman canlı kalacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sahnedeki tabutun önünde bir araya geldi. Cenaze ardından alkışlar eşliğinde tiyatrodan çıkarıldı.

Tiyatrodaki törenin ardından Cengiz Sezici'nin cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Sezici'nin yakınları, sanatçı dostları ile vatandaşlar katıldı.

Adana'da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan Cengiz Sezici, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kış Çiçeği" filmlerinin yanı sıra "Ayşecik" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerde rol almıştı.

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