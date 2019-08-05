Oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün İstanbul'da vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın sadece tarım, ticaret, sanayi değil, aynı zamanda çok zengin bir sanat ve edebiyat kültürüne sahip bir şehir olduğunu belirtti.

Kurt, "Cengiz Sezici sadece Türk tiyatrosuna değil, Türk sinemasına da yeni bir soluk getiren, Anadolu'nun kültürünü taşıyan çok değerli bir büyüğümüzdü. Ne kadar üzülsek az." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu anlarda insanların boğazlarının düğümlendiğini belirtti.

Sezici'nin çok takdir edilesi bir insan olduğunu ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Cengiz Ağabey çok sanatçı yetiştirdi. Adana olarak Türkiye'ye mal olmuş güzel bir sanatçı, yüzü daha çok halkına dönük bir sanatçı yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Acısı büyük. Seyhan Belediyesi'ndeyken etkinliklerimizin tamamına çağırdık, bize zenginlik katardı. Çok mutlu olurduk onu gördüğümüzde. Şimdi onu uğurluyoruz. Bu kadar güzellikle anılan bir adamla anca iftihar edilir. Biz ağlayarak değil, alkışlarla onu göndermeliyiz."