Oyuncu Cezmi Baskın, sağlıklı yaş almanın ipuçlarını verdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bu yıl 'Yaşamın içindeyim' teması ile düzenlenen 3. Uluslararası ve 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu başladı. Sempozyumun konuğu olan oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın (69), sağlıklı yaş almanın tüyolarını verdi. "Hayata biraz pozitif bakmak lazım" diyen Baskın, sempozyuma katılanlara, "Mahallenin delikanlısı ile arkadaşlık yapın" önerisinde bulundu. İzmir'de bu yıl 'Yaşamın içindeyim' teması ile düzenlenen 3. Uluslararası ve 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile düzenlenen sempozyumun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Ege Geriatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Geriatri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Türkiye'de yaşlı nüfusunun giderek arttığına değindi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için hayata geçirdiği projelere de değinen Kocaoğlu, şunları söyledi: "Hayata geçirdiğimiz projelerle İzmir 'Yaşlı Dostu Kent' unvanını aldı. Sosyal Yaşam Kampüsü projemizi tamamladık. Bizim hedefimiz yaşlıları sosyal hayatın içine sokmak ve onlarla daha çok iletişim kurmayı sağlamak. Bu nedenle gerçekleştirdiğim, çalıştığım hizmetlerin en önemlilerinden biri fikir ve isim sahibi olduğum 'sağlıklı yaş alma merkezi.' Bu projenin hayata geçmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezde kadınlı, erkekli 55 yaş üstü bireylerimiz spor, resim yaparak, müzikle ilgilenerek, gezerek keyifle günlerini geçiriyor. Çağımızın en zor hastalıklarından biri olan alzheimer ve demansı önlemek için de bir merkezimiz var. Hastalıklarının ilk evrelerinde semptomları geciktirici bu merkezimiz de 'Yaşlı Dostu Kent İzmir'e yakışır bir merkez oldu. Ulaşım hizmeti vererek hastaları evlerinden alıyoruz, hasta yakınlarını da bir nebze rahatlatıyoruz."

'TOPLUM BİR ÖZNESİ OLDUĞU GÖRÜLMELİ' Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sevnaz Şahin ise sempozyum için kendilerine destek veren Türkegül Kocaoğlu'na teşekkür etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay da, "Dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Bizler de yeni hizmetlerin ve sosyal politikaların oluşması için çabalıyoruz" diye konuştu. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı ve Sempozyum Eş Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, "12 yılda yaptığımız sempozyumun geldiği boyut bizim için gurur verici. Yaşlılar, ileri yaşlılar yaşamın içinde, yaşamın öznesi. Biz aktif ve sağlıklı yaş alma konsepti içinde onların fark edilmesi, toplumun yaşamın bir öznesi olduğunun görülmesi, yaşlılarımızın deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanma konusunu bu sempozyumda ele alacağız" dedi. Konuşmaların ardından Fehmi Akçiçek, bugüne kadar sempozyuma verdiği destekten ötürü Türkegül Kocaoğlu'na şükran plaketi verdi. 'GENÇLER BİZİM DENEYİMLERİMİZİ KULLANMALI'

Sempozyumun söyleşi bölümüne katılan ve deneyimlerini gençlerle paylaşan oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, aynı zamanda sağlıklı yaş almanın tüyolarını verdi. "Vaktimizi doldurduk, evimizin köşesinde oturalım" diye hayata bakmadığını söyleyen Baskın, hala çıraklık döneminde olduğunu söyledi. Baskın, "Edindiğimiz tecrübeleri, deneyimleri kapalı kapılar arkasında bırakmamak lazım, bu deneyimleri gençlerle paylaşmak gerekiyor. Evde oturup 'Ben çok işler yaptım, artık bu işi bıraktım' dememek lazım. Gençlere doğru bayrağı emanet etmek lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Gençler bizim deneyimlerimizi mutlaka kullanmalı" dedi. 'ŞİMDİKİ GENÇLER ÇABUCAK ÜNLÜ OLMAK İSTİYOR' Kendisine gelen bazı gençlerin, oyunculuğu öğretmesini istediğini söyleyen Cezmi Baskın, "Bana gelen gençler, 'Bu işler sıkıcı, yorucu, çok kapsamlı. Biz bunlarla uğraşamıyoruz. Siz bize kamera önü oyunculuğu öğretin. Dizilerde oynayalım, gerisine karışmayın' diyorlar. Bana gelenlere önce mülakat yapıyorum. Hangi kitapları okuduklarını, hangi sinema filmlerini izlediklerini, hangi müzikleri dinlediklerini soruyorum. Birçok genç kitap okumuyor, gazete okumuyor, günlük olayları tahlil etmiyor. Bunları yapmadan sanatçı olunmaz. Sinemada 'Recep İvedik'e giderim' diyor ve onun gibi konuşuyor, onun gibi olmak istiyor. İnsanlar sadece para kazanma, kendi cebini doldurma gibi bakıyorlarsa meseleye" diye konuştu.