Oyuncu çift tek celsede boşandı

Usta tiyatrocu Burak Sergen, son olarak 'Çukur' dizisinde 'Baykal' karakterine hayat vermişti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 57 yaşındaki usta sanatçının, özel hayatında artık yeni bir dönem başladığı ortaya çıktı.

Medyatava'nın haberine göre; Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.

Daha önce de haklarında ayrılık iddiası gündeme gelen ünlü çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak Burak Sergen ve eşinin son dönemde aralarında yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi.

'Çukur' dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay'la beraber 'Aşk Halleri' isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.

