MAGAZİN

Oyuncu çift tek celsede boşandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Burak-Işıl Sergen çiftinin 19 yıllık evliliği tek celsede sona erdi.

Oyuncu çift tek celsede boşandı

Usta tiyatrocu Burak Sergen, son olarak 'Çukur' dizisinde 'Baykal' karakterine hayat vermişti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 57 yaşındaki usta sanatçının, özel hayatında artık yeni bir dönem başladığı ortaya çıktı.

Medyatava'nın haberine göre; Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.

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Daha önce de haklarında ayrılık iddiası gündeme gelen ünlü çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak Burak Sergen ve eşinin son dönemde aralarında yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi.

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'Çukur' dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay'la beraber 'Aşk Halleri' isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen ışıl sergen

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