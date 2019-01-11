Oyuncu Deniz Çakır ifade verdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek ifade verdi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Bahri Belen ile gelen Çakır, soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili Murat Çağlak'a ifade verdi.
"Hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlarından soruşturulduğu öğrenilen Çakır'ın, "şüpheli" olarak ifade verme işlemi yaklaşık bir saat sürdü.
- "Görüntüler incelensin"
Çakır, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan suçlamaları reddettiğini belirterek, "Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini inancı ve rengi için ayırmadım. Tem tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim bugüne kadar duruşum ve yaptığım projeler bellidir. Ayrıştırmak için değil birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım." dedi.
İfadesini verdiğini, suçlamaların da bugüne kadarki duruşuna ters olduğunu ve hiç yakışık almadığını dile getiren Çakır, "Bir sanatçı, bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz. Tam tersine, benim türbanlı, başörtülü, farklı dinden, farklı renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler, şu anda da yanımdalar." diye konuştu.
Olay yeri görüntülerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çakır, "Görüntüler var. Hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var, daha fazla konuşmam yasal olarak doğru değil. Fakat görüntüler incelensin, zaten ortada her şey." ifadesini kullandı.
- "Tanıklarımız var"
Soruları yanıtlayan Çakır'ın avukatı Bahri Belen ise soruşturmada müvekkiline, "hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa sevk" gibi suçlamalar olduğuna işaret ederek, "Ben olumsuz bir şey çıkacağını sanmıyorum. Tanıklarımız var. Olayın ayrıntısını anlatamam çünkü adli bir süreçte, inceleniyor. Deniz Hanım savcılıkta, 'Suudi Arabistan'a gidin.' demediğini söyledi." diye konuştu.
Belen, haklarında suç duyurusunda bulunanlarla ilgili adli bir süreç başlatıp başlatmadıklarının sorulması üzerine ise "Suç duyurusunda bulunmak çok kolay bir şey ama bu nedenle bir suç duyurusunda bulunmak Deniz Hanımın düşüncelerine ters, toplumdaki gerginliği arttırıcı bir tutumdan başka bir şey değil. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadık." dedi.
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurusu üzerine Çakır hakkında soruşturma başlatmıştı.
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