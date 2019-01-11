HABER

Oyuncu Deniz Çakır ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Çakır, başsavcılığa gelerek ifade verdi - Deniz Çakır: - "Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini inancı ve rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Ayrıştırmak için değil birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Bahri Belen ile gelen Çakır, soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili Murat Çağlak'a ifade verdi.

"Hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlarından soruşturulduğu öğrenilen Çakır'ın, "şüpheli" olarak ifade verme işlemi yaklaşık bir saat sürdü.

- "Görüntüler incelensin"

Çakır, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan suçlamaları reddettiğini belirterek, "Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini inancı ve rengi için ayırmadım. Tem tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim bugüne kadar duruşum ve yaptığım projeler bellidir. Ayrıştırmak için değil birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım." dedi.

İfadesini verdiğini, suçlamaların da bugüne kadarki duruşuna ters olduğunu ve hiç yakışık almadığını dile getiren Çakır, "Bir sanatçı, bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz. Tam tersine, benim türbanlı, başörtülü, farklı dinden, farklı renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler, şu anda da yanımdalar." diye konuştu.

Olay yeri görüntülerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çakır, "Görüntüler var. Hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var, daha fazla konuşmam yasal olarak doğru değil. Fakat görüntüler incelensin, zaten ortada her şey." ifadesini kullandı.

- "Tanıklarımız var"

Soruları yanıtlayan Çakır'ın avukatı Bahri Belen ise soruşturmada müvekkiline, "hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa sevk" gibi suçlamalar olduğuna işaret ederek, "Ben olumsuz bir şey çıkacağını sanmıyorum. Tanıklarımız var. Olayın ayrıntısını anlatamam çünkü adli bir süreçte, inceleniyor. Deniz Hanım savcılıkta, 'Suudi Arabistan'a gidin.' demediğini söyledi." diye konuştu.

Belen, haklarında suç duyurusunda bulunanlarla ilgili adli bir süreç başlatıp başlatmadıklarının sorulması üzerine ise "Suç duyurusunda bulunmak çok kolay bir şey ama bu nedenle bir suç duyurusunda bulunmak Deniz Hanımın düşüncelerine ters, toplumdaki gerginliği arttırıcı bir tutumdan başka bir şey değil. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadık." dedi.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurusu üzerine Çakır hakkında soruşturma başlatmıştı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Ukrayna'da öldürülen Buket, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı (2)Ukrayna'da öldürülen Buket, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı (2)
Artvin'de nefes kesen anlarArtvin'de nefes kesen anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avukat Bahri Belen Çakır'a soruşturma Deniz Çakır Deniz Çakır ifade verdi

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.