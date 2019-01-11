Oyuncu Deniz Çakır ifade verdi

Çakır, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan suçlamaları reddettiğini belirterek, "Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini inancı ve rengi için ayırmadım. Tem tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim bugüne kadar duruşum ve yaptığım projeler bellidir. Ayrıştırmak için değil birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım." dedi.

İfadesini verdiğini, suçlamaların da bugüne kadarki duruşuna ters olduğunu ve hiç yakışık almadığını dile getiren Çakır, "Bir sanatçı, bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz. Tam tersine, benim türbanlı, başörtülü, farklı dinden, farklı renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler, şu anda da yanımdalar." diye konuştu.

Olay yeri görüntülerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çakır, "Görüntüler var. Hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var, daha fazla konuşmam yasal olarak doğru değil. Fakat görüntüler incelensin, zaten ortada her şey." ifadesini kullandı.

- "Tanıklarımız var"

Soruları yanıtlayan Çakır'ın avukatı Bahri Belen ise soruşturmada müvekkiline, "hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa sevk" gibi suçlamalar olduğuna işaret ederek, "Ben olumsuz bir şey çıkacağını sanmıyorum. Tanıklarımız var. Olayın ayrıntısını anlatamam çünkü adli bir süreçte, inceleniyor. Deniz Hanım savcılıkta, 'Suudi Arabistan'a gidin.' demediğini söyledi." diye konuştu.