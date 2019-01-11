OYUNCU DENİZ ÇAKIR SAVCIYA İFADE VERDİ, AÇIKLAMA YAPTI

*Deniz Çakır,

"Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var."

Haber- Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ- Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, DHA

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Çakır ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz" dedi.

Oyuncu Deniz Çakır, ifade vermek üzere bugün avukatı Bahri Bayram Belen ile birlikte saat 10.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır'ın ifade vermek üzere geldiği savcılık katında koridoru kapatan güvenlik görevlileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir süre ifade vermek için kalem odasında bekletilen Çakır, daha sonra saat 11.00 sıralarında basın suçlarından sorumlu Başsavcı vekili Murat Çağlak'a ifade verdi. Çakır, yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliye önündeki meydana çıktı.