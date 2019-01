OYUNCU DENİZ ÇAKIR SAVCIYA İFADE VERDİ, AÇIKLAMA YAPTI

"SUÇLAMALAR BENİM BU GÜNE KADAR Kİ DURUŞUMA TERS"

Burada toplanan basın mensuplarına açıklama yapan Deniz Çakır, "Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi, için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bu güne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar" diye konuştu. Çakır, gazetecilerin sorusu üzerine "Görüntüler var hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil. Tüm görüntüler incelendi. Zaten ortada her şey" dedi.