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Oyuncu Doğu Demirkol "En İyi Erkek Oyuncu" olmak için yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğu Demirkol "En İyi Erkek Oyuncu" olmak için yarışacak

İSTANBUL (AA) - Başrol oynadığı filmlerle uluslararası alanda başarı yakalayan Doğu Demirkol, 18. Frankfurt Türk Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" adayı gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun desteklediği, Kültürlerarası Transfer Derneği, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen festival, 13-19 Ekim arasında düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Doğu Demirkol "Ölümlü Dünya" adlı filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde yarışacak.

İlk olarak BKM Mutfak'ta yaptığı stand-up gösterileriyle daha sonra da "Güldür Güldür Show" adlı programdaki performansıyla adını duyurmayı başaran genç oyuncu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştireceği yeni sezonun ilk gösterisine hazırlanıyor.

Doğu Demirkol, bu sene Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da yarıştığı ve şu günlerde Oscar adaylığı gündemde olan "Ahlat Ağacı" filminin başrol oyuncusu olarak yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Doğu Demirkol frankfurt türk film festivali

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