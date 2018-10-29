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Oyuncu Ececan Gümeci anne oldu! Ececan Gümeci kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 02:14 | Son Güncelleme

“Avrupa Yakası”, “Geniş Aile” ve “Alemin Kıralı” gibi popüler dizilerde rol alan Ececan Gümeci anne oldu.

Oyuncu Ececan Gümeci anne oldu! Ececan Gümeci kimdir?

Geçtiğimiz sene kendisi gibi oyuncu olan Aykut Ünal ile Bodrum’da evlenen Gümeci, önceki gün Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Kızına Maya adını veren oyuncu, “Annelik mucizevi bir duygu” dedi.

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ECECAN GÜMECİ KİMDİR?
Ececan Gümeci, 10 Mart 1983 tarihinde Bursa‘da doğmuştur. Ankara‘da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu.

2002-2006 döneminde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Ali Sunal ve Levent Ülgen gibi oyuncuların rol aldığı TRT‘nin popüler dizisi ”En Son Babalar Duyar”da Ali Sunal‘ın aşık olduğu Pelin karakteri ile tanınan Ececan Gümeci, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

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Ececan Gümeci, 2011-2013 döneminde Şafak Sezer‘in oynadığı Alemin Kralı dizisinde Nihale rolünü oynadı.

Filmleri ve Dizileri :
2013 – Şipşak Anadolu (Sinema Filmi)
2013 – Sağ Salim 2 Sil Baştan (Figen) (Sinema Filmi)
2011 – 2012 – Alemin Kıralı (Nihale) (TV Dizisi)
2010 – Yasemince (TV Dizisi)
2010 – Vay Arkadaş (Narin Arkadaş) (Sinema Filmi)
2010 – Kutsal Damacana Dracoola (Kaşika) (Sinema Filmi)
2009 – Haneler (TV Dizisi)
2009 – 2011 – Geniş Aile (Dihruba) (TV Dizisi)
2008 – Fırtına (Anarşist Leyla) (Sinema Filmi)
2007 – Vazgeç Gönlüm (TV Dizisi)
2007 – Memleket Hikayeleri : Elindedir Bağlama (Kezban) (TV Filmi)
2007 – Doğal Köle (Kısa Film)
2007 – Amerikan Traşı (Zeynep) (Sinema Filmi)
2006 – Fırtına (TV Dizisi)
2005 – İki Arada Aşk (TV Dizisi)
2005 – Aşka Sürgün (TV Dizisi)
2005 – Alanya Almanya (TV Dizisi)
2004 – Kalp Gözü (Hacer) (TV Dizisi)
2006 – 2009 – Avrupa Yakası (Nilay Aksoy) (TV Dizisi)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)
2002 – En Son Babalar Duyar (Pelin) (TV Dizisi)

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