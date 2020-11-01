Oyuncu Eda Ece isyan etti! ‘Utanalım...’

Baş rollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi Pazartesi geceleri seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hasta olduğu için evinde dinlenmeye başlayan güzel oyuncu sevenlerini korkutmuştu. Koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin negatif çıktığını ifade eden Ece, sosyal medya hesabından “Hastayım ama covid değilim. Halim yok. Evdeyim, dinleniyorum” ifadelerini kullanmıştı. Hastalığını atlatan ünlü isim Yasak Elma setine geri döndü.

Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Eda Ece özellikle toplumsal konulara karşı fikirlerini sık sık paylaşımlarında gösteriyor. İzmir’de Cuma günü meydana gelen 6.6’lık depremin sonrasında üzüntüsünü dile getiren başarılı oyuncu, enkazda arama kurtarma ekiplerine yardım eden hayvanlara dikkat çekti. Ece, hayvan hakları yasası için yetkilere seslendi.

‘İNSAN YAPIMI ÇÜRÜK BİNALAR’

İzmir’de yaşanan depremin sonrasında enkazda depremzedelere ulaşmak için canla başla mücadele eden bir köpeğin fotoğrafını paylaşan Ece, sert açıklamalar yaptı. Hayvanların birer can olduğunun altını çizen güzel yıldız, “Hala hayvan hakları yasası çıkmadı ama bu canlar, insan yapımı çürük binalardan bizi kurtarıyor. Kaç tane şeye utanalım, şaşırdık. Onlar mal değil can! Sahipli ise tabi! Sokak hayvanları mal bile değil! Bu hangi akla hangi vicdana sığar? Hayvan hakları yasası hemen!” notunu ekledi.