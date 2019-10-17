 Oyuncu Efecan Şenolsun'un yargılandığı 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' davası

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - AYNI dizideki rol arkadaşı Elit İşcan'a karşı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Efean Şenolsun'un yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Efecan Şenolsun, iddia edildiği gibi Elit İşcan'ı öpmeye çalışmadığını, ona hakaret ve küfür etmediğini söyledi.

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Efecan Şenolsun ve Avukatı Yağız Nail Gönenli ile Elit İşcan ve avukatları Oya Meriç Eyüboğlu, Ayça Aylin Barcın katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ne temsilen Avukat Asli Gültekin de duruşmada hazır bulundu.

Savunmasını yapan Efecan Şenolsun, Elit İşcan'a yönelik hakaret ve cinsel saldırı davranışlarında bulunmadığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Dizi çekimi sırasında hazırlıklarını karavanda yaptıklarını, karavanda İşcan'a yönelik iddia edilen sözleri söylemediğini savunan Şenolsun, "Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği 'Allah belanı versin' şeklinde cümle sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir" dedi.

Etraflarında oyunular ve çekim ekibinin olduğunu söyleyen Şenolsun, "Dışarıda da iddia edildiği gibi kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 kişi civarında kişi vardı, kendisi ile hiç yalnız kalmışlığımız yoktur. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Küfür ve hakaret içeren söz söylemedim. Bana böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Bu olaydan dolayı manevi olarak zarar gördüğünü söyleyen Elit İşcan, dizi çekimi sırasında hazırlandıkları karavanda 3 kişi ile hazırlanırken sanığın karavana geldiğini belirterek, "Karavanda 'Allah belanı versin, yanıma yaklaşma' dedi ve karavanı terk etti. Prodüktöre anlattım. Bana, 'Efecan şu an alkollü. Bir şey yapamıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz' dedi" diye konuştu.

Yaklaşık 10 dakika sonra çekim alanında sanığın yeniden yanına geldiğini söyleyen İşcan, "Yanımda yönetmen asistanı bulunuyordu. Sanık bana yandan sarılarak 'öp beni' diyerek dudaklarını ve başını bana doğru uzatırken, ben kendimi geri çektim. Bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek oradan uzaklaştım. Bunun üzerine bana küfür ve hakaret etti. İş arkadaşlığımız dışında sanıkla bir arkadaşlığımız olmamıştır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Asli Gültekin, yasa gereği davaya katılma talebinde bulundu.

Müşteki Elit İşcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.