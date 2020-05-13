Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna komik cevap

Emre Kınay, Jülide Ateş'in Haber Global ekranlarında yayınlanan 40 programının konuğu oldu. Gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Emre Kınay, "Rol için soyunur musunuz?" sorusuna da cevap verdi.

Duru Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Emre Kınay, kendisine ayrılan 2'şer dakikalık sürede 40 soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı. Ancak Kınay çoğu soruda ek süre istedi. Jülide Ateş, Emre Kınay'a "Yeni nesil oyuncular kitap okumuyor. Sokakta yürüyemiyorlar ama, 3 sezon dizi yapamadıklarında o yürüyemedikleri sokaklardan ellerini kollarını sallayarak gidecekler cümlelerini hatırlatarak "Genç oyunculara karşı ön yargılı mısınız?" sorusunu yöneltti.

Emre Kınay ise "Hayır değilim. Son birkaç projemde benimle birlikte oynayan oyuncular star gündemine oturdular. Oyunculuk mesleğinin ne olup ne olmadığına cevap verdiğim bir soruydu. Bir oyuncunun okur yazar olmasına dair verdiğim bir yanıttı. Gençlerin okumalarını yeterli bulmuyorum. Güncel edebiyat takip ediliyor. Genç kuşağa güveniyorum, inanıyorum, sürdürülebilirlik konusunda kaygılarım var" dedi.