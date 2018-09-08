Oyuncu Enis Arıkan operasyon geçirdi!

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Enis Arıkan ''Arkadaşlar bugün çok yoruldum. Gözümden ufak çaplı bir operasyon geçirdim. Doktorum iyi olduğumu söyledi. Kimse merak etmesin'' dedi.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan 1983'te, İstanbul'da doğdu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu.

Çeşitli reklam çalışmalarıyla beraber Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatro'da görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol aldı.

Hatta Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oyuncu Ezgi Mola'nın da çok yakın arkadaşı! Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla herkesi çok güldürüyorlar.

Sadece Ezgi Mola da değil, kendi paylaşımlarının yanı sıra annesi Selma Hanım ile çektikleri videolarla takipçilerini inanılmaz eğlendiriyor Enis Arıkan!

