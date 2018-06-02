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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Vefaspor'la anlaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

'Çukur'un 'Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'la el sıkıştı

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Vefaspor'la anlaştı

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'la prensip anlaşmasına vardı.

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Vefa Lisesi'nde düzenlenen Kemal Sunal Ödülleri'ne katılan Erkan Kolçak Köstendil'in Vefaspor yöneticileriyle görüştüğü ve kulüpte oynama istediğini dile getirdiği, Vefa yöneticilerinin de bu talebi memnuniyetle kabul ettiği öğrenildi.

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İMZA TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Taraflar prensipte anlaşırken kesin anlaşmanın, Erkan Kolçak Köstendil'in çekimlerini ve diğer işlerini ayarladıktan sonra yapılacağı belirtildi. Kulüp de, imza töreninin pazartesi günü olacağını duyurdu.

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Bir dönem Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan 1983 doğumlu Erkan Kolçak Köstendil geçen şubat ayında Bursaspor'la bir antrenmana çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Kolçak Vefaspor

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