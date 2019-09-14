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Oyuncu Fatma Girik Başkentte fizik tedavi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Fatma Girik, yürüme güçlüğü dolayısıyla tedavi görmek üzere gittiği Ankara'da hastaneye yatırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu Fatma Girik, yürüme sıkıntısı nedeniyle fizik tedavi görmek üzere Ankara'daki hastaneye yatırıldı.

Torba Mahallesi'nde ikamet eden Girik, yaklaşık bir hafta önce yaşadığı yürüme zorluğu nedeniyle Ankara'daki hastaneye götürüldü.

Doktorunun tavsiyesi üzerine Girik'in yaklaşık dört hafta süreyle fizik tedavi göreceği öğrenildi.

Fatma Girik, Bodrum'daki evinde daha önce birkaç kez düşmüş, bu kazalardan birinde kalça kemiğini kırmıştı. Girik, şubat ayında da beyin ameliyatı geçirmişti.

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bodrum FATMA GİRİK hastane Muğla oyuncu sanatçı Torba

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