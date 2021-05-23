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Oyuncu Gaye Turgut Evin anne oldu

23.05.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Bu sabah kızlarını kucaklarına alan oyuncu çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi. Çiçeği burnunda anne, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Gaye Turgut Evin anne oldu

Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gaye Turgut Evin, anne oldu. Çiftin bebekleri bu sabah dünyaya gözlerini açtı. Bir kız bebekleri olan çift, çocuklarına Eftelya ismini koydu.

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"BAHTIN, ÖMRÜN GÜZEL OLSUN KIZIM"

Mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Gaye Turgut Evin, doğumdan bir karesini paylaşarak fotoğrafa, "Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı.. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım. Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol... Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol..." notunu düştü.

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