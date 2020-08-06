MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Gökçe Akyıldız 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Gökçe Akyıldız 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıl önce evlendiği ve bir çocuğunun olduğu eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandı. Akyıldız, sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğrafları da sildi.

Oyuncu Gökçe Akyıldız 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Yıllar önce yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Akyıldız 2017 yılında evlendiği Mustafa Özyurt'la boşandı.

oyuncu-gokce-akyildiz-3-yillik-evliligi-tek-13482429_6607_m

TÜM ANILARI SİLDİ

TV100'de yer alan habere göre: Ömer Aslan adında bir oğlu olan Akyıldız, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşiyle anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Oğlunun velayetini de alan 27 yaşındaki oyuncu hayatına yeni bir sayfa açtı.

oyuncu-gokce-akyildiz-3-yillik-evliligi-tek-13482429_6251_m

Oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan da Özyurt'la ilgili tüm fotoğrafları sildi.Yeni bir işe de başlamaya hazırlanan Akyıldız, Koliba Film'in Star TV için çekeceği Kazara Aşk dizisiyle el sıkıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Harbiye konserine dansıyla damga vurdu!Harbiye konserine dansıyla damga vurdu!
Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz projeHazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik!

Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik!

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile paylaşım: Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

Simge Sağın'ın Harbiye konserindeki ilginç dansı!

Harbiye konserine dansıyla damga vurdu!

MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef'te finale kalmayı başardı!

Selin Ciğerci, 70 bin TL’lik çantasıyla video çekti: Onlar mutsuz olsun diye alıyorum bunları

70 bin TL’lik çantasıyla video çekti: Onlar mutsuz olsun diye

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya Furkan Yalçın'ı neden kovdu?

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

Merve Boluğur'un yeni dövmesi!

Merve Boluğur yeni dövmesiyle dikkat çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.