HABER

Oyuncu Gökhan Arsoy, Bodrum'daki tekne kazasını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesiyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan oyuncu Remzi Gökhan Arsoy, kazayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı - Remzi Gökhan Arsoy: - "Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Sahil Güvenlikten telefon geldi, 'Gökhan Bey gelir misiniz bilginize başvuracağız' dediler. Tabii ki dedim ve gittim. Böyle bir kazanın gerçekleştiğini orada öğrendim" - "Bunun adı bir kaza. 'Kaçtı' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ben arandıktan sonra hemen gittim. Hastaneye de üç kez eşimle gittim, yaralanan hanımefendinin yakınlarıyla da irtibat halindeyiz"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı sürat teknesiyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan Yeşilçam oyuncularından Göksel Arsoy'un kendisi gibi oyuncu oğlu Remzi Gökhan Arsoy, kazanın güvenlik güçleri arayana kadar farkında olmadığını söyledi.

Remzi Gökhan Arsoy, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı gün, eşiyle beraber evlerine yakın bir koyda denize girdiklerini ve daha sonra da tekneleriyle dönüşe geçtiklerini anlattı.

Dönüş için yıllardır kullandığı güzergahı izlediğini kaydeden Arsoy, önünü daha iyi görebilmek için tekneyi kullanırken ayağa kalkmış olmasına rağmen denizdeki kişiyi fark edemediğini savundu.

Arsoy, "Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Sahil Güvenlikten telefon geldi, 'Gökhan Bey gelir misiniz bilginize başvuracağız' dediler. Tabii ki dedim ve gittim. Böyle bir kazanın gerçekleştiğini orada öğrendim." diye konuştu.

Teknenin çarpması nedeniyle Gülseren Aydoğan'ın yaralandığı bilgisini aldığını aktaran Arsoy, tedavisi hastanede devam eden Aydoğan'ın kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.

Arsoy, "İyileşme sürecinden sonra inşallah normal hayatına da devam edecek. Bunun adı bir kaza. 'Kaçtı' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ben arandıktan sonra hemen gittim. Hastaneye de üç kez eşimle gittim, yaralanan hanımefendinin yakınlarıyla da irtibat halindeyiz. Her zaman onun yanında olduğumu söyledim ve söylemeye de devam ediyorum." dedi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum koyunda, 10 Ağustos'ta arkadaşlarıyla yüzen Gülseren Aydoğan'a (72), oyuncu Remzi Gökhan Arsoy 8 metrelik sürat teknesiyle çarpmıştı. Yaralanan Aydoğan hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Arsoy, Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdıÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdı
Fransız damat Müslüman olup Adem ismini aldıFransız damat Müslüman olup Adem ismini aldı
100 ülkenin büyükelçisi Sivas'ı gezecek100 ülkenin büyükelçisi Sivas'ı gezecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Göksel Arsoy Kaza Remzi Gökhan Arsoy tekne tekne kazası

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Son dakika: Diyarbakır-Bingöl karayolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.