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Oyuncu Gülcan Arslan bikinili tatil pozlarıyla nefes kesti! "Yanıyorsun Gülcan abla"

17.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gülcan Arslan Instagram hesabında paylaştığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina rolüyle karşımıza çıkan oyuncu tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla yürekleri hoplattı.

Oyuncu Gülcan Arslan bikinili tatil pozlarıyla nefes kesti! "Yanıyorsun Gülcan abla"

Meşhur dövmesiyle dikkatleri toplayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı. Güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

SİYAH BİKİNİLİ POZLARIYLA NEFES KESTİ

Gülcan Arslan sosyal medyada paylaştığı postlarıyla gündemden düşmüyor.

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Son olarak paylaştığı siyah bikinili tatil pozlarıyla nefes kesti.

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O poza takipçileri "Yanıyorsun Gülcan abla" "Zaten bu güzellik karşısında ne diyebiliriz ki" gibi yorumlar yaptı.

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Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Arslan pozlarına yenlerini ekledi.

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35 yaşındaki Gülcan Arslan, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2007 yılında yayınlanan "Sardunya Sokak" dizisiyle başladı.

Gülcan Arslan'ın bazı tatil pozları;

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Tarzınızı konuşturacağınız birbirinden şık bikini modellerine ulaşmak için buraya tıklayın.


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bikini Gülcan Arslan
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