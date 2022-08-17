Oyuncu Gülcan Arslan bikinili tatil pozlarıyla nefes kesti! "Yanıyorsun Gülcan abla"

Meşhur dövmesiyle dikkatleri toplayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı. Güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Gülcan Arslan sosyal medyada paylaştığı postlarıyla gündemden düşmüyor.
Son olarak paylaştığı siyah bikinili tatil pozlarıyla nefes kesti.
O poza takipçileri "Yanıyorsun Gülcan abla" "Zaten bu güzellik karşısında ne diyebiliriz ki" gibi yorumlar yaptı.
Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Arslan pozlarına yenlerini ekledi.
35 yaşındaki Gülcan Arslan, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2007 yılında yayınlanan "Sardunya Sokak" dizisiyle başladı.
Gülcan Arslan'ın bazı tatil pozları;
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