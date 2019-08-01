Oyuncu Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçılarından, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Haldun Ergüvenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Ergüvenç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, bu aralar sanat camiası içerisinden sürekli vefat haberleri aldığını dile getirerek, "İyi ki onunla tanışma şansına sahip oldum. Çok önemli bir aktördü. Erken veda etti. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Sanatçının oğlu Boğaç Ergüvenç de babasının yalnızlığı sever gibi göründüğünü fakat öyle olmadığını anlatarak, "Babam benim için huysuz, aksi, inatçı, tiyatrocu, oyuncu ve sanatçıydı." diye konuştu.

- "Haldun'u çok severdim"

Sanatçı Suphi Tekniker de Haldun Ergüvenç ile yakın arkadaş olduklarını ve birçok oyunda beraber rol aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Kaç tane oyun oynadık sayısını bilmiyorum ama 'Tehlikeli Günler'i oynarken onu eşiyle tanıştırdım. Haldun'u ben çok severdim. Düşündükçe göz yaşlarımı tutamıyorum. En son Turgut'un (Arseven) cenazesinde karşılaşmıştık. Orada boynuma sarılmıştı. Sanki veda ediyordu. Mekanı cennet olsun."