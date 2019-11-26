Oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

ABD'nin dışında üretilen televizyon programlarının yarıştığı Uluslararası Emmy Ödülleri'nde oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansı ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

New York'taki Hilton Oteli'nde 47'incisi düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından bin kadar televizyon profesyonelinin katıldığı ödül töreninde Bilginer, Puhu TV'de yayımlanan ve Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Şahsiyet dizisindeki Agah karakteriyle ödülü kucakladı.

https://twitter.com/iemmys/status/1199142150233108482?s=20

Bilginer'in rakipleri arasında İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'da yayımlanan In Impuros dizisindeki rolü ile Raphael Logam ve Alman oyuncu Jannis Niewöhner vardı.

Bilginer, ödülü aldıktan sonra törende yaptığı konuşmada dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ''İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun.'' sözlerini sarf etti.

Ödül töreninin adından Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Bilginer, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey'' dedi.