Oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Bilginer'in rakipleri arasında İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'da yayımlanan In Impuros dizisindeki rolü ile Raphael Logam ve Alman oyuncu Jannis Niewöhner vardı.

New York'taki Hilton Oteli'nde 47'incisi düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından bin kadar televizyon profesyonelinin katıldığı ödül töreninde Bilginer, Puhu TV'de yayımlanan ve Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Şahsiyet dizisindeki Agah karakteriyle ödülü kucakladı.

En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı.

Komedi dalında en iyi film ödülü Brezilya yapımı Especial de Natal Porta dos Fundos'a, en iyi belgesel filmi ödülü Hollanda'dan Bellingcat-Truth in a Post-Truth World'e, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia'ya, en iyi mini dizi ödülü ise Avustralya'dan Safe Harbour'a gitti.

Ödül töreninde ayrıca gazeteci Christiane Amanpour ile Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss de ödül alan isimler oldu.

Haluk Bilginer kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) tiyatro üzerine yüksek lisans yaptı.

İngiltere'de My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatrolarda ve müzikallerde rol aldı.

Türk ve yabancı yapımı çok sayıda sinema filminde rol alan Bilginer, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro Stüdyosu'nun Aldatma, Kan Kardeşleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, Histeri ve Balkon oyunlarında başrolleri üstlendi.