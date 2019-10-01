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Oyuncu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Hanifi Koç, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek için HDP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı - Hanifi Koç: - "Terör eylemlerinin kesinlikle bitirilmesini istiyoruz. Herkes huzura, mutluluğa, refaha ersin istiyoruz. Çok şey istemiyoruz"

İZMİR (AA) - Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Hanifi Koç, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla HDP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Koç, Diyarbakır annelerine verdiği sözü tutarak, onların sesini duyurmak için HDP İl binaları önünde basın açıklamaları yaptığını söyledi.

PKK'nın, çocukların üzerinden elini çekmesini istediklerini belirten Koç, "13 yaşında çocuğun dağlarda ne işi var? Diyarbakırlı anneler, HDP yöneticilerine 'Sizin çocuklarınız kolejlerde, eşleriniz plajlarda, sizler de koltuklardasınız ama Kürt çocuklar ölüyor' diyor. Yazıktır, günahtır. Artık terörün bitmesini istiyoruz. Terör eylemlerinin kesinlikle bitirilmesini istiyoruz. Herkes huzura, mutluluğa, refaha ersin istiyoruz. Çok şey istemiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Koç, "1200 yıllık şanlı devletimiz var. Böyle bir devletin değil çakıl taşı, kum tanesini dahi verecek lüksü yok. Büyük devletler milletini kucaklar, milletine sahip çıkar ve eninde sonunda bu terörü de bitirir." dedi.

Oyuncu Hanifi Koç, İzmir’den sonra gideceği illerde basın açıklamalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP İzmir Oyuncu Hanifi Koç PKK

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