Oyuncu Hazal Kaya’dan Ezgi Mola’ya samimi itiraflar! ‘Nihal’le büyüdüm’

Ezgi Mola’nın Youtube kanalında yayınlanan ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ programına konuk olan Hazal Kaya Aşk-ı Memnu dizisine dair içten açıklamalar yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili daha önce hiç bilinmeyen detayları açıklayan oyuncunun ifadeleri dikkatleri çekti.

‘MEZUNİYETİMİZ AYNI YERDE OLDU’

Türkiye’de yayınladığı dönemde ses getiren projeler arasında yer almayı başaran Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle de reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem’in paylaştığı fenomen dizinin bilinmeyen detayları ilk kez ortaya çıktı. Dizide hayat verdiği Nihal Ziyagil karakteriyle beraber büyüdüğünü ifade eden Kaya, Aşk-ı Memnu döneminin kendisi için zor olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, “ Benim için şöyle zordu; ben çok ergendim o zaman. Mesela Nihal mezun oldu, ben mezun oldum, Nihal üniversite sınavına girdi, iki hafta sonra benim üniversite sınavım vardı. Hatta Nihal’in mezuniyeti Esma Sultan’daydı, benim mezuniyetim de Esma Sultan’daydı. 19 yaşındayım, liseye gidiyorum.” ifadelerini kullandı.