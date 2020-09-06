MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Hazal Kaya’nın samimi itiraflarına Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu cevabı!

Oyuncu Hazal Kaya’nın samimi itiraflarına Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu cevabı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Son günlerde başrollerini Onur Tuna ile paylaştığı ‘Benden Ne Olur’ filmi için sette yoğun bir iş temposunda çalışan oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından şaşırtacak bir açıklamaya imza attı. Güzel oyuncunun paylaşımına Aşkı-ı Memnu dizisinde beraber rol aldığı Selçuk Yöntem’den gülümseten bir cevap geldi.

Oyuncu Hazal Kaya’nın samimi itiraflarına Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu cevabı!

Sosyal medya hesabından dergi çekimlerinde kullandıkları bir fotoğrafı paylaşan Hazal Kaya bir dönem kendini ifade etme konusunda endişeler taşıdığını ifade etti. Hazal Kaya'nın samimi açıklamaları ise takipçilerinden alkış topladı.
hazal kaya
Endişelerinden ilk söz eden Kaya, “Bir zamandır kendimi ifade etmekle ilgili yaşadığım bütün endişeleri bir kenara bıraktım. Aklımda ne varsa söylemenin de bana iyi geldiğini farkettim. Bu bahsettiğim süre içinde yepyeni rollerim de oldu hayatta, zevkle, dikkatle anlamaya, uyum sağlamaya çalıştığım. Farkettim ki söz konusu her anlamda ortak deneyimler olunca biz kadınların birbirimizden görüp, öğreneceğimiz çok şey var, alacak çok ilhamımız... Bizi tekdüzeleştirmeyi en çok sevenlerden moda sektörünün yeni tavrı ve uyanışı bana büyük umut veriyor” notunu düştü.

AŞK-I MEMNU SETİNDEN TAM DESTEK

Bir dönem Kanal D ekranlarına gelen ve tekrar bölümleriyle gündemi belirlemeyi sürdüren Aşk-ı Memnu dizisinin setinden başarılı oyuncu Hazal Kaya’ya yorum yağdı.
selçuk yöntem
Dizinin stilistliğini yapan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer “Canımcım. Hanımefendi takipçiniz hep” yorumunu yaptı. Aşk-ı Memnu projesinde Adnan Ziyagil karakterine hayat veren Selçuk Yöntem dizide en çok kullandığı repliklerden “şekerim taklım” yorumunu ekleyerek hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Hazal Kaya’nın fotoğrafı kısa bir süre içinde binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetiştiKorkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
'Açım ama günden güne eriyorum''Açım ama günden güne eriyorum'
İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Fransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayı
Fransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayı
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
'Yunanistan sınırına sevkiyat' iddiası! Gerçek ortaya çıktı
'Yunanistan sınırına sevkiyat' iddiası! Gerçek ortaya çıktı
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Hastanede korona olduğu ortaya çıktı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Hastanede korona olduğu ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amber Heard'dan Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava
Kavgaları bitmiyor! Amber'den bomba karar
Demet Şener: 'Pandemiyi avantaja çevirdik! Kaymak gibi...'
'Pandemiyi avantaja çevirdik! Kaymak gibi...'
15 bin dolarlık kral dairesinde kalan Deniz Seki'den kilo açıklaması!
'Açım ama günden güne eriyorum'
Heidi Klum üstsüz bahçe suladı! Tanga bikini altıyla poz verdi
Tangasını giydi üstsüz bahçe suladı
Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son dakika paylaşımı
Son durumu nasıl? Doktoru paylaştı
Engin Altan Düzyatan Pakistan'a gidiyor! 'Anlaşmam var'
Oruç Reis Pakistan yolcusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.