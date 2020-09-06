Oyuncu Hazal Kaya’nın samimi itiraflarına Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu cevabı!

Sosyal medya hesabından dergi çekimlerinde kullandıkları bir fotoğrafı paylaşan Hazal Kaya bir dönem kendini ifade etme konusunda endişeler taşıdığını ifade etti. Hazal Kaya'nın samimi açıklamaları ise takipçilerinden alkış topladı.



Endişelerinden ilk söz eden Kaya, “Bir zamandır kendimi ifade etmekle ilgili yaşadığım bütün endişeleri bir kenara bıraktım. Aklımda ne varsa söylemenin de bana iyi geldiğini farkettim. Bu bahsettiğim süre içinde yepyeni rollerim de oldu hayatta, zevkle, dikkatle anlamaya, uyum sağlamaya çalıştığım. Farkettim ki söz konusu her anlamda ortak deneyimler olunca biz kadınların birbirimizden görüp, öğreneceğimiz çok şey var, alacak çok ilhamımız... Bizi tekdüzeleştirmeyi en çok sevenlerden moda sektörünün yeni tavrı ve uyanışı bana büyük umut veriyor” notunu düştü.

AŞK-I MEMNU SETİNDEN TAM DESTEK

Bir dönem Kanal D ekranlarına gelen ve tekrar bölümleriyle gündemi belirlemeyi sürdüren Aşk-ı Memnu dizisinin setinden başarılı oyuncu Hazal Kaya’ya yorum yağdı.



Dizinin stilistliğini yapan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer “Canımcım. Hanımefendi takipçiniz hep” yorumunu yaptı. Aşk-ı Memnu projesinde Adnan Ziyagil karakterine hayat veren Selçuk Yöntem dizide en çok kullandığı repliklerden “şekerim taklım” yorumunu ekleyerek hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Hazal Kaya’nın fotoğrafı kısa bir süre içinde binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

