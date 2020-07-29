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Oyuncu İlayda Akdoğan'ın paylaşımından sonra ortalık karıştı! ‘Psikolojik şiddet…’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

2017 yılında ekranlara gelen ‘Dolunay’ dizisinde Asuman karakterine hayat vererek ünlenen İlayda Akdoğan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın sonrasında olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Yanlış iç çamaşırı kullandığı yönünde yapılan sert yorumlar Akdoğan’ı kızdırdı. İlayda Akdoğan yapılan yorumlara net bir şekilde cevap verdi.

Oyuncu İlayda Akdoğan'ın paylaşımından sonra ortalık karıştı! ‘Psikolojik şiddet…’

Netflix’te yayınlanan “Rise Of Empires: Ottoman” dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren İlayda Akdoğan’ın başı bu seferde iç çamaşırı nedeniyle ağrıdı.
ilayda akdoğan
Bayram kombinini takipçilerine tanıtmak için fotoğraflarını paylaşan İlayda Akdoğan bir anda kendisini eleştirilerin ortasında buldu.
ilayda akdoğan2
Oyunculuğun yanında kendine ait bir Youtube kanalı olan güzel sanatçı İlayda Akdoğan dijital platformda özel yaşamına dair videolar yayınlanıyor.
ilayda akdoğan
İranlı basketbolcu Roham Kabir ile aşk yaşayan Akdoğan, sevgilisini ziyaret ettiği İran tatilinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle mahsur kalmıştı. 4 aylık karantinanın ardından sevgilisini de alarak ülkesine geri dönen İlayda Akdoğan, yaz tatilinin keyfini çıkartıyor.

‘ALACAĞIMIZ ÇOK YOL VAR’

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Yaz tatilini sevgilisiyle geçiren İlayda Akdoğan’ın keyfini sosyal medyadan gelen yorumlar kaçırdı. Son fotoğraflarının yorumlarını okuduktan sonra açıklama yapan İlayda Akdoğan “Günlerdir şiddetten bahsederken yine psikolojik şiddetin en kötüsünü kadının kadına yapması… Arkadaşlarım alacağımız çok yol var ama inşallah bir gün hepsini aşacağız” ifadelerini kullandı.

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