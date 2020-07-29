Oyuncu İlayda Akdoğan'ın paylaşımından sonra ortalık karıştı! ‘Psikolojik şiddet…’

Netflix’te yayınlanan “Rise Of Empires: Ottoman” dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren İlayda Akdoğan’ın başı bu seferde iç çamaşırı nedeniyle ağrıdı.



Bayram kombinini takipçilerine tanıtmak için fotoğraflarını paylaşan İlayda Akdoğan bir anda kendisini eleştirilerin ortasında buldu.



Oyunculuğun yanında kendine ait bir Youtube kanalı olan güzel sanatçı İlayda Akdoğan dijital platformda özel yaşamına dair videolar yayınlanıyor.



İranlı basketbolcu Roham Kabir ile aşk yaşayan Akdoğan, sevgilisini ziyaret ettiği İran tatilinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle mahsur kalmıştı. 4 aylık karantinanın ardından sevgilisini de alarak ülkesine geri dönen İlayda Akdoğan, yaz tatilinin keyfini çıkartıyor.

‘ALACAĞIMIZ ÇOK YOL VAR’



Yaz tatilini sevgilisiyle geçiren İlayda Akdoğan’ın keyfini sosyal medyadan gelen yorumlar kaçırdı. Son fotoğraflarının yorumlarını okuduktan sonra açıklama yapan İlayda Akdoğan “Günlerdir şiddetten bahsederken yine psikolojik şiddetin en kötüsünü kadının kadına yapması… Arkadaşlarım alacağımız çok yol var ama inşallah bir gün hepsini aşacağız” ifadelerini kullandı.

