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Oyuncu İsrafil Köse’nin ölümü davasında üçüncü rapor mahkemeye ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kadıköy’de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförünün yargılandığı davada, tarafların kusur durumuna ilişkin istenen üçüncü rapor dosyaya girdi.

Kadıköy’de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförünün yargılandığı davada, tarafların kusur durumuna ilişkin istenen üçüncü rapor dosyaya girdi. Bilirkişi raporunda, kontrolsüz ve tedbirsiz şekilde aracın kapısını açan taksici sürücüsünün birinci derecede kusurlu olduğu, İsrafil Köse’nin ise ikinci derecede kusurlu olduğu belirtildi.
Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförü Bekir Serkut Özhan’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Üçüncü rapor dosyada
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Özhan katılmazken, sanık ve müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, tarafların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi. Raporda, taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan’ın park halinde olan aracının sol ön kapısını aniden ve kontrolsüz olarak açması sonucunda arkadan gelen motosiklet sürücüsü İsrafil Köse’nin kapıya çarparak hayatını kaybettiği anlatıldı.

“Sanık birinci derecede, İsrafil Köse ikinci derecede kusurlu”
Raporda, taksici sürücüsünün arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike teşkil etmediğinden emin olmadıkça, kontrolsüz ve tedbirsiz bir şekilde aracının kapısını açmaması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda sanığın, dikkatsiz ve kurallara aykırı davranarak kazanın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu kaydedildi.

Maktul İsrafil Köse’nin, motosikletiyle seyri sırasında yolun sağında park halinde bulunan ticari araçtan her an bir yolcu veya sürücünün inebileceğini, kapıların açılabileceğini göz önünde bulundurması ve park halinde bulunan aracın son derece yakınından geçmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini öngörmesi gerektiği vurgulandı. Yüksek miktarda alkol almış olan Köse’nin, dikkatsiz, tedbirsiz, özen yükümlülüğüne ve taşıtının hızını yaya geçidine yaklaşırken azaltması hususundaki kurala aykırı seyrettiği, bu hatalı davranışıyla ise olayda ikinci derecede etkili olduğu belirtildi.

Duruşma ertelendi
Bunun üzerine söz alan taraf avukatları, rapora ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, dosya kapsamında kusur durumuna ilişkin alınan ilk raporda, İsrafil Köse ve taksi şoförü asli kusurlu, ikinci raporda ise, İsrafil Köse tali, sanık asli kusurlu bulunmuştu. Mahkeme, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için üçüncü kez rapor istemişti.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2016 tarihinde oyuncu İsrafil Köse’nin Kadıköy’de motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak yaralandığı anlatılmıştı. Kazada İsrafil Köse’nin hayatını kaybettiği aktarılırken, trafik kazası tutanağına göre Köse’nin 2.17 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.
İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan’ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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