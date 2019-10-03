OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Dosyaya gelen üçüncü bilirkişi raporunda sanık taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan birinci dereceden, maktul İsrafil Köse ise ikinci dereceden kusurlu bulundu. Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan'ın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına iki tarafı da avukatları temsil etti. Üçüncü defa hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına geldi. Raporda, motosikletiyle trafikte seyreden maktul İsrafil Köse'nin, yol kenarında park halindeki taksinin sürücüsü sanık Bekir Serkut Özhan'ın taksinin kapısını aniden açması ile kapıya çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.

TAKSİCİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, "Araç sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike ve engel teşkil etmediğinden emin olmadıkça, trafik güvenliğini ortadan kaldıracak kontrolsüz ve tedbirsiz bir şekilde aracının kapısını açmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ticari taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın tedbirsiz, dikkatsiz ve kurallara aykırı bu hareketinin kazanın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Raporda maktul İsrafil Köse için de şu değerlendirme yapıldı:

İSRAFİL KÖSE DE TALİ KUSURLU BULUNDU

"Maktül motosiklet sürücüsü İsrafil Köse, seyri esnasında yolun sağ tarafından park halinde olan ticari bir araçtan her an bir yolcu veya sürücünün inebileceğini ve kapılarını açabileceğini göz önünde bulundurarak motosiklet ile park halinde bulunan bu aracın son derece yakınında geçmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini öngörmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu meyanda yüksek miktarda alkol alış olan motosiklet sürücüsü İsrafil Köse'nin bu hususlara riayet etmediği, dikkatsiz, tedbirsiz, özen yükümlülüğüne ve taşıtın hızını yaya geçidine yaklaşırken azaltması hususundaki kurala aykırı şekilde taşıt sevk ve idare ettiği, bu hatalı davranışının olayda ikince derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır."

Raporun sonuç bölümünde kazanın oluşumunda sanık Bekir Serkut Özhan'ın birinci dereceden, maktul İsrafil Köse'nin de ikinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.