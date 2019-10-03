Oyuncu İsrafil Köse'nin trafik kazasında ölümü davası

Çarpma neticesinde İsrafil Köse'nin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, taksi şoförü Özhan'ın arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike ve engel teşkil etmediğinden emin olmadıkça, trafik güvenliğini ortadan kaldıracak şekilde kontrolsüz ve tedbirsiz olarak aracının kapısını açmaması gerektiği vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, 34 TJB 91 plakalı ticari araç sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın, park halinde bulunan aracının sol ön kapısını aniden ve kontrolsüz olarak açması sonucunda arkadan gelen İsrafil Köse'nin kullandığı motosikletin kapıya çarptığı anlatıldı.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksi şoförünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Raporda, bu doğrultuda sanık Özhan'ın tedbirsiz, dikkatsiz ve kurallara aykırı olan bu hareketinin kazanın meydana gelmesinde birinci derece etkili olduğu kaydedildi.

İsrafil Köse'nin ise motosikletiyle seyri sırasında yolun sağ tarafında park halinde bulunan ticari araçtan her an bir yolcu veya sürücünün inebileceğini, kapıların açılabileceğini göz önünde bulundurması gerektiği kaydedilen raporda, park halinde bulunan aracın son derece yakınından geçmesinin de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini öngörmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, yüksek miktarda alkol almış olan Köse'nin, dikkatsiz, tedbirsiz, özen yükümlülüğüne aykırı şekilde taşıtını sevk ve idare ettiği, bu hatalı davranışının olayda ikinci derecede etkili olduğu görüşü aktarıldı.

Bilirkişi raporuna karşı diyecekleri sorulan taraf avukatları, beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına rapora ilişkin beyanda bulunmaları için istedikleri sürenin verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.