Oyuncu Joaquin Phoenix'in Oscar konuşmasında atıfta bulunduğu kardeşi River Phoenix nasıl hayatını kaybetmişti?

ABD'nin Los Angeles kentinde Pazar gecesi düzenlenen 92'inci Oscar ödül töreninde çok sayıda ilk yaşandı.

Bunların başında Güney Kore yapımı bir film olan Parazit'in (Parasite) en iyi film kategorisinde ödül alması yer alıyor; Parazit böylece bu ödülü alan İngilizce dışındaki bir dilde çevrilen ilk film oldu.

Parazit, en iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi yönetmen ve en iyi özgün senaryo olmak üzere toplamda dört kategoride ödül aldı.

Geceye damga vuran bir diğer olay ise en iyi oyuncu Oscar'ını alan Joaquin Phoenix'in yaptığı konuşmaydı.

Bu yıl ödül sezonuna küresel ekonomik sistemin yarattığı haksızlıklara ve sinema dünyasındaki ayrımcılığa vurgu yapan konuşmalarıyla damga vuran Joaquin Phoenix, Oscar gecesi de şaşırtmadı.

2019'un en çok konuşulan filmlerinden Joker ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Amerikalı aktör Joaquin Phoenix teşekkür konuşmasında, "Sessizlerin sesiyiz. Hepimiz adaletsizliğe karşı savaşıyoruz. Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz" dedi.