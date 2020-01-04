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  4. Oyuncu Koltuğu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Oyuncu Koltuğu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bilgisayar, donanımlar, oyunlar derken sıra geldi oyuncu koltuğu almaya. Sağlık açısından en önemli nokta oyuncu koltuğu ve bir kere alınacak bu koltuk üzerinde zamanınızın büyük bir bölümünü geçireceksiniz.

Oyuncu Koltuğu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İşte oyuncu koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında ipuçları:

1.Dış görünüş görsel ile alakalı renk, model tamamen kişisel tercihiniz olacaktır. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta koltuğun ergonomisidir. Oyun oynarken bel sırt ve boyun destek almazsa zaman içerisinde dayanılmaz acı ve ağrılara sebep olur.

2.Oyuncu koltuğunun beli, sırtı ve boynu desteklediğinden emin olun. Eğer bunlar tamam diyorsanız ikinci bakılması gereken yer mekanizmasıdır. Mekanizma dinlenmeniz için gerektiğinde geriye doğru yeterli açıda oyuncu koltuğunu yatırmalıdır. Bu uzun süreli oyunların arasında size dinlenmeniz ve biraz olsun kaslarınızın rahatlamasına olanak verir.

3.Bir diğer önemli konu ise sağlamlık. Yıldız ayağın metal olması kilosu ne olursa olsun herkesin rahatlıkla uzun süre oyuncu koltuğunu kullanmasını sağlar. Mümkünse alüminyum ayak eğer yoksa metal ayak olması çok önemlidir.

4.Ayak haricinde oyuncu koltuğunun kolları da ayarlanabilir olmalıdır. Kol desteği herkesin anatomik yapısına göre olacağından ayarlı kol olmazsa olmazınız olmalıdır.

5.Sandalyenin yüksekliği ayarlanabilir olmalı. Bu yükseklik ayarlama işlemi, siz sandalyeden kalkmak zorunda kalmadan gerçekleştirilebilmeli ve tercihen hava pompası yardımıyla sağlanmalı. Uzmanlar, oyuncu koltuğu yüksekliğinin, ayaklarınızın yere paralel olarak dokunduğu noktada olması gerektiğini savunuyor.

6.İyi bir oyuncu koltuğunun sırt ve bel destekleri öne, arkaya, yukarı ve aşağı olmak üzere 360 derece ayarlanabilir olmalı. Bununla birlikte yüksek arkalığa sahip oyuncu koltukları, sırtın üst kısmına da destek sağlayarak bele binen yükü azaltma özelliğine sahiptir.

7.Oyuncu koltuğunun derinliği, temelde minderin ucundan sırtlığa kadar olan kısmı ifade eder. Burada önemli olan, ebatlarınıza göre bir oyuncu koltuğu seçmeniz. Minyon yapılı birinin derinliği yüksek olan bir oyuncu koltuğunda rahat etmesi pek mümkün değil.

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