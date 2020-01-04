Oyuncu Koltuğu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İşte oyuncu koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında ipuçları:

1.Dış görünüş görsel ile alakalı renk, model tamamen kişisel tercihiniz olacaktır. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta koltuğun ergonomisidir. Oyun oynarken bel sırt ve boyun destek almazsa zaman içerisinde dayanılmaz acı ve ağrılara sebep olur.

2.Oyuncu koltuğunun beli, sırtı ve boynu desteklediğinden emin olun. Eğer bunlar tamam diyorsanız ikinci bakılması gereken yer mekanizmasıdır. Mekanizma dinlenmeniz için gerektiğinde geriye doğru yeterli açıda oyuncu koltuğunu yatırmalıdır. Bu uzun süreli oyunların arasında size dinlenmeniz ve biraz olsun kaslarınızın rahatlamasına olanak verir.

3.Bir diğer önemli konu ise sağlamlık. Yıldız ayağın metal olması kilosu ne olursa olsun herkesin rahatlıkla uzun süre oyuncu koltuğunu kullanmasını sağlar. Mümkünse alüminyum ayak eğer yoksa metal ayak olması çok önemlidir.

4.Ayak haricinde oyuncu koltuğunun kolları da ayarlanabilir olmalıdır. Kol desteği herkesin anatomik yapısına göre olacağından ayarlı kol olmazsa olmazınız olmalıdır.