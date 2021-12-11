Oyuncu kulaklığı Razer Kraken yenilendi

Razer Kraken V3, 325 gram ağırlıkta. PC platformu için hazırlanan ürün, istenirse farklı platformlarda da kullanılabiliyor. Tasarım detaylarına baktığımızda, bir Razer ürününden beklenildiği gibi premium detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Kulaklıklar gayet büyük ve güzel tasarlanmış. Oval tipteki kulaklık yastıkları, suni deri kullanılarak hazırlanmış.

Kulaklarınızı tamamen sararak içine alıyor ve bir rahatsızlık uyandırmadan uzun süreler kullanabilmenize imkân sunuyor. Tabii dışarıya ses sızdırma ihtimali de çok düşük.

Kafa bandını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz, ki üst kısımda Razer ibaresi de gözlerden kaçmıyor. Tabii iki kulaklığın da ön cephelerinde Razer logoları ve aydınlatma sistemine yer veriliyor. Bu sayede RGB aydınlatma sisteminin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

RAZER CHROMA RGB

Razer Kraken V3, USB kablolu ve dahili mikrofona sahip bir oyuncu kulaklığı. Dolayısıyla onun ev kullanımlarında daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Örgü tipte ve 1.3 metre uzunluktaki kablo, uzun süreli kullanım için ideal. 100 Hz – 10 kHz frekans aralığı sunan mikrofon sayesinde de, takım arkadaşlarınızla sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Genel olarak iyi bir ses kalitesi var ve dış seslerden çok da etkilenmeden arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde bulunabiliyorsunuz.

20 Hz – 20 kHz frekans aralığı sunan kulaklığın ses kalitesini çok beğendik. Oyun oynarken, ses adeta sizi sarıyor ve en ufak detayları dahi kaçırmıyorsunuz. Bu esnada dış dünya ile de bağınız neredeyse tamamen kopuyor. Örneğin, Doom Eternal gibi bir oyunu oynarken, bir yandan ortam sesleri, bir yandan da ortama uygun müzikleri duyuyorsunuz. Razer’ın bu ürünü, çok katmanlı sistemi sayesinde tüm sesleri ve müzikleri ayrı ayrı, bozulma olmadan, net detaylarla sunabiliyor. Bu gerçekten çok keyifli. Aynı şekilde kulaklığımızın müzik ve sinema deneyimlerimizdeki performansından da memnun kaldık.

7.1 SURROUND SES SİSTEMİ

Kulaklık, Razer’ın kendi teknolojileriyle donatılmış 50mm sürücülere (TriForce Titanium) sahip ve bir de surround desteği eklendiğinde, deyim yerindeyse kendinizi oyun alanının tam ortasında buluyorsunuz.

Ufak bir örnekle açıklamak gerekirse… Diyelim ki son günlerin en popüler FPS oyunlarından Halo Infinite’in online modlarından birini oynuyorsunuz. Her rakip, gerçek oyuncudan oluşuyor ve dolayısıyla yalnızca görmek değil, bazen de duymak önemlidir. Bu kulaklıkla hareket ediyorsanız, en ufak sesleri dahi hangi taraftan, ne kadar mesafeden geliyor diye tahmin edebiliyorsunuz. Yani oyunun sesleri, kulaklık yardımıyla sizi 360 derece sarıyor ve aslında çatışmanın tam da ortasında yer alıyor, sesleri gerçek hayat tecrübesine benzer bir seviyede tecrübe ediyorsunuz.

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