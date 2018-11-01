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Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:53 | Son Güncelleme

REİNA saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açılan oyuncu Mehmet Aslan hakim karşısına çıktı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) REİNA saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açılan oyuncu Mehmet Aslan hakim karşısına çıktı. Aslan savunmasında, söz konusu paylaşımı kendisinin atmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" dedi.

Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, "O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır" diye cevap verdi. Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

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