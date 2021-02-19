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Oyuncu Mehmet Ulay'dan şaşırtan Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül çıkışı!

19.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Mehmet Ulay'dan şaşırtan Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül çıkışı!

Şu sıralar Özcan Deniz ile 'Seni Çok Bekledim' adlı dizide rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay, yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Nişantaşı'nda görüntülenen Ulay, sektöre türkücülükten gelen Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül’e 'Kıro' benzetmesi yapılmasının doğru olmadığını savundu.

74 yaşındaki Mehmet Ulay, türkücülükten gelen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül’e sektörün ‘kıro’ diyerek ön yargılı baktığını belirterek, "Bu türkücülükten gelenlere maalesef bizim insanlarımız kıro muamelesi yaptılar" ifadelerini kullandı.

'ŞIMARIKLIK YAPTIK, MÜTHİŞ YANILDIK'

Ünlü oyuncu, "Entelektüel, işini yapan, iyi ve çalışan çocuklar bunlar. İkinci defa çalışıyorum Özcan’la. O kadar disiplinli, işine hakim ki. Oyunculuğuna seyirci karar verir. Son derece memnunum. Onlara ‘Alaylılar, Anadolu’dan geliyorlar, sinemayı nereden gördüler?’ falan diye öyle şımarıklık yapıyoruz ama müthiş yanılmışız. Ben de camia da ön yargılı davranmışız" ifadelerini kullandı.

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Son dönemde yıldızı parlayan bazı isimlerin şöhret hastalığına tutulduğunu ve halktan kopuk yaşadığını ifade eden Ulay, "Bazı oyunculara üzülüyorum birkaç sene sonra olmuyorlar" dedi.

'ŞÖHRET KİMSEYE YARAMAMIŞTIR'

Ulay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu yaşıma geldim hala oynuyorum. Onlar hiçbir zaman benim yaşımı geldikleri zaman oynamayacaklar. Çünkü başka bir şeye kapılıyorlar. Şöhret kimseye yaramamıştır. Çok okusunlar, hep böyle kalacaklarını zannetmesinler, yaşlanacaklar. Ben 79 yaşındayım. Benim emsalimde az oyuncu kaldı. Bu saatte dede falan oynuyorum, severek de oynuyorum.
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Şöhret geçici, disiplin ve insanlık, adam olmak daha önemli. İnsanlar seni tanıyor diye havalara girmenin gereği yok. Ünlüler, resim çektirmiyorlar, selam vermiyorlar insanlara. O zaman gitme oraya. Oyuncu halktan kopuk olmamalı. Ne kadar yakın olursam halka o kadar iyi. Bizim disiplinimiz tiyatrodan geliyor."

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