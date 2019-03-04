HABER

Oyuncu Meral Kaplan, ev basma ve çocuk kaçırma iddialarıyla ilgili şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

DİZİ oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla basın açıklaması yaparak boşanmak üzere olduğu iş adamı eşi Erhan Kanioğlu hakkında savcılığa, "Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı.  Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere" diyerek polisten yardım isteyen Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun annesini de darp ettiğini iddia etmişti.  BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYOR  Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) DİZİ oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla basın açıklaması yaparak boşanmak üzere olduğu iş adamı eşi Erhan Kanioğlu hakkında savcılığa, "Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere" diyerek polisten yardım isteyen Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun annesini de darp ettiğini iddia etmişti.

BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYOR

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğini ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti.

MAGAZİN PROGRAMINDA GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bir televizyon kanalının magazin programına bağlanan Meral Kaplan'ın iddiaları üzerine iş adamı Erhan Kanioğlu da programa bağlanarak iddiaları reddetmişti. Kanioğlu, olay günü şoförünün çektiği görüntüleri de magazin programında yayınlanmıştı.

AVUKATI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Meral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla bugün bir basın açıklaması yaparak annesi Ümit Kaplan ile ilgili yayınlanan görüntülerin kişilik haklarına doğrudan saldırı olduğu belirtti. Açıklamada görüntülerin hukuka aykırı elde edildiği, Erhan Kanioğlu'nun 60 yaşındaki kayınvalidesi Ümit Kaplan'a onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu ileri sürüldü. 1 Mart 2019 günü Meral Kaplan'a tahsis edilen eve boşanmakta olduğu eşi Erhan Kanioğlu'nun zorla girdiği ve kayınvalidesini acımazsızca darp ettiği iddia edildi.

AMAÇ ÇOCUĞUN VELAYETİNİ ALMAK

Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kanioğlu'nun çocuğunu kaçırmaya çalışarak Meral Kaplan'ın eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığı açıklamada yer aldı. Açıklamada Meral Kaplan'ın, eşi Erhan Kanioğlu tarafından asılsız iddialarla toplum vicdanında haksız tarafmış gibi karalama ve itibarsızlaştırma politikasına maruz kaldığı da yer aldı. Kanioğlu'nun amacının tehdit, şantaj, hakaret ve iftiralarla Meral Kaplan'ı yıpratarak müşterek çocuğun velayetini alma çabası güttüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, Meral Kaplan'nın Erhan Kanioğlu hakkında kendisine ve annesine yönelik şiddet ve kötü muamele suçlarından savcılığa şikayette bulunulduğu da belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Meral Kaplan'ın iddiaları üzerine magazin programına bağlanan Erhan Kanioğlu ise iddiaları reddederek, kayınvalidesiyle arasında olan videoyu şoförünün kaydettiğini ve nazik bir biçimde görüştüğünü söylemişti. Kanioğlu, "Benim evim, benim çocuğum niye evimi basayım, niye kendi çocuğumu kaçırayım. Konu zaten yargıda" demişti.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Polis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktıPolis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktı
Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyorOsmangazi’de fetih coşkusu başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı iddianamesinde flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

4'ünü de eğlence merkezinde yakaladılar! Polisi bile şaşırtan olay

Polis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktı

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.