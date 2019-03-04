Oyuncu Meral Kaplan, ev basma ve çocuk kaçırma iddialarıyla ilgili şikayetçi oldu

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) DİZİ oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla basın açıklaması yaparak boşanmak üzere olduğu iş adamı eşi Erhan Kanioğlu hakkında savcılığa, "Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere" diyerek polisten yardım isteyen Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun annesini de darp ettiğini iddia etmişti.

BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYOR

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğini ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti.

MAGAZİN PROGRAMINDA GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bir televizyon kanalının magazin programına bağlanan Meral Kaplan'ın iddiaları üzerine iş adamı Erhan Kanioğlu da programa bağlanarak iddiaları reddetmişti. Kanioğlu, olay günü şoförünün çektiği görüntüleri de magazin programında yayınlanmıştı.