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  4. Oyuncu Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Oyuncu Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

01.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Yarası, Çocuk, Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı gibi projelerde yer alan Merve Çağıran, tatil pozuyla olay oldu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Çağıran, bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Oyuncu Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Güzel oyuncu Merve Çağıran, Çocuk dizisinde başrolü paylaştığı İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla oldukça konuşulmuştu. İkili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. 2010 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Merve Çağıran bikinili pozuyla yürek hoplattı.

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Ünlü oyuncunun o pozuna, "Çok iyi", "Dünyadaki en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

1992 doğumlu Çağıran 30 yaşındadır.

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

İlk olarak, 2010 yılında Tek Türkiye isimli diziyle tanındı.

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Asıl çıkışını, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Janset rolüyle yaşadı.

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

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