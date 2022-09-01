Oyuncu Merve Çağıran bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla yürek hoplattı

Güzel oyuncu Merve Çağıran, Çocuk dizisinde başrolü paylaştığı İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla oldukça konuşulmuştu. İkili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. 2010 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Merve Çağıran bikinili pozuyla yürek hoplattı.

Ünlü oyuncunun o pozuna, "Çok iyi", "Dünyadaki en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.

1992 doğumlu Çağıran 30 yaşındadır.

İlk olarak, 2010 yılında Tek Türkiye isimli diziyle tanındı.

Asıl çıkışını, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Janset rolüyle yaşadı.





